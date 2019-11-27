Rus uzman: ABD kırmızı çizgiyi geçerse Türkiye'yle ilişkiler geri dönülmez şekilde bozulur

ABD'li Demokrat senatör Chris Van Hollen’in S-400 sistemlerinin radarlarını test eden Türkiye’nin bir kez daha ‘kırmızı çizgiyi’ çiğnediği yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus siyaset uzmanı Bruter, ABD'nin kırmızı çizgiyi geçmesi halinde Türkiye'yle ilişkilerin geri dönülmez şekilde bozulacağını vurguladı.

ABD'li Demokrat senatör Chris Van Hollen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Washington'a ziyaretinden iki hafta sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (ABD Başkanı Donald) Trump'a, ABD'ye ve NATO'ya nanik yapıyor ve S-400'ler konusunda bir başka kırmızı çizgiyi daha çiğniyor” ifadelerini kullanmıştı.

'Trump'ın eli zayıf'

Russia Today televizyonuna demeç veren Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, ABD'li Demokratların iki ülkenin arasını bozmak istediğine dikkat çekerek, Trump'ın elinin bu konuda zayıf olduğunu belirtti.

"Trump yönetimi, kırmızı çizginin geçilmesinin Türkiye'yle ilişkilerin geri dönülemez şekilde bozulacağını, ilişkileri korumanın çıkarlar açısından daha iyi olacağını anlıyor" diyen Bruter, NATO'nun güney kanadının zayıflatılmasının ve İttifak içinde yeni ihtilaflar yaratmanın ABD için çok tehlikeli olacağını kaydetti.

'S-400 konusunda oyunun kurallarını Erdoğan belirliyor'

Bruter, S-400 füze sistemleri meselesinde oyunun kurallarının ABD değil, Türkiye tarafından belirlendiğini söyledi.

Rus uzman, "Gerek iç gerekse de dış nedenlerden dolayı zayıflık ortaya koymak Erdoğan'ın yararına değil. Erdoğan oyunun kurallarını kendi belirliyor. ABD'nin tutumuna bakılırsa, Trump yönetiminin yaptırımlar konusunda Kongre'nin önünde engel çıkarmayacağı gibi bu konuya güncellik kazandırmaya da çalışmayacak" ifadelerini kullandı.

'ABD sürekli talepte bulunuyor ancak adım atmıyor'

Moskova Devlet Üniversitesi Franklin Roosevelt ABD Araştırmaları Vakfı Direktörü Yuriy Rogulev, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiğini ancak Başkan Donaald Trump yönetiminin bu durumu kritik seviyeye taşıma niyetinde olmadığını ifade etti.

Rogulev, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası Ankara ve Washington, ortak komisyon kurma kararı aldı. Bu nedenle, her şeye rağmen kesişim noktası arayacaklarını ve tartışmanın açık cepheleşmeye kadar uzanmasına müsaade etmeyecek ortak adımlar atacaklardır. Bununla birlikte ABD, Türkiye'den sürekli bir şeyler talep ediyor ancak onlara doğru adım atmak istemiyor. Dolayısıyla Türkiye'yi anlamak mümkün" dedi.