Yaptırımlarla geçen 5 yılın ardından, Ruslar peynir üretiminde kendini gösterdi: İlk kez altın ödül aldılar

Yaptırımlar nedeniyle birçok Batı menşeli ürünün yerli ikamesinin yapıldığı Rusya’da bir çift, ‘peşerniy’ isimli, 7 ayda hazırladıkları peynirle ülkenin Dünya Peynir Ödülleri yarışmasında altın ödülü alan ilk vatandaşları oldu.

Rusya’da bir ev hanımı ve kendi kendini geliştiren bir peynir ustası olan Elvira Kovtun, ilk peynirini evinin mutfağındaki bir çanakta dört yıl önce yaptı. Daha sonra bu işte o kadar iyi bir hal aldı ki bunu eşi Vyaçeslav Kovtun ile birlikte işe dönüştürmeye karar verdi.

Üç çocuk annesi Kovtun ve eşi, geçen ay ‘peşerniy’ (mağara) peyniri ile sektörde Oscar’a eşdeğer olan Dünya Peynir Ödülleri yarışmasında altın ödülü alan ilk Rusya vatandaşları oldu.

Moskova dışındaki Korolyov kasabasında bulunan küçük mandıralarında AFP’ye konuşan Vyaçeslav Kovtun, “Bunun mümkün olacağını düşünmezdim, artık her şeye inanırım” dedi.

İnternet sitesi çöktü ve peynir nisana kadar yok

Mandıranın internet sitesi, ödülden sonra yoğun ilgi nedeniyle çöktü. Birinci olan peynir de nisana kadar tamamen tükenmiş durumda.

İtalya’nın Bergamo kentinde yapılan bu yılki yarışmada 42 ülkeden 3800 peynir yarıştı. Yarışmada süper altın, altın, gümüş ve bronz ödüller sahiplerini buldu.

Rusya’ya 9 ödül gitti

Bu yıl yarışmada Kovtunların ‘Cheese &Beer’ mandırasının yanı sıra üç diğer Rus peynirci dahil olmak üzere, Rusya’ya toplam dokuz ödül gitti.

‘Rusya, dünya peynir haritasına girdi’

Yarışmayı düzenleyen Guild of Fine Food kuruluşunun Müdürü John Farrand, Kovtunların Rusya’yı uluslararası peynir haritasına soktuğunu kaydetti.

Farrand, ‘peşerniy’ peynirini överek, “Altın ödülü alanlar dünyanın en iyilerinden ve çok az yer bunu çok iyi yapabiliyor” dedi.

Rusya’nın Fransa ve İtalya gibi bir peynircilik geçmişi olmamasının bir bakıma avantaj olabileceğini kaydeden Farran, “Ülkedeki küçük esnaflar çığır açan, eşsiz şeyler üretebilir” dedi.

Kovtunlar, ‘peşerniy’ peynirini olgunlaştırmak için yıllarını harcadı ve tarifi çok gizli. Fındık ve meyve tadının hissedildiği peynir, yeraltında bir bölmede 7 ay tutuluyor ve kilosu 1800 rubleye (28 dolar) satılıyor.

‘Peynir üretimi 670 bin tona ulaştı’

Ailenin başarısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2014 yılında Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya getirilen Batı menşeli gıda ürünleri ambargosunun ardından Rus peynir endüstrisinin ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor.

Nitekim birçok Rus yaptırımlardan önce Fransız ve İtalyan peynirlerini tüketiyordu ve Moskova yaptırımların ardından ‘ithalat ikamesi’ stratejisini devreye sokma fırsatı yakaladı. Bu da yerel girişimcileri ithal edilen ürünlerin yerine yerli ürün yapmak için kendi işletmelerini kurmaya teşvik etti.

Mandıracılık ve peynircilik de böylelikle gelişim gösterdi. Rusya Süt Üreticileri Birliği’ne göre 2013-2018 yılları arasında peynir ve peynir ürünleri üretimi üçte bir oranında artarak 670 bin tona ulaştı. Birçok mandıracı ülkede kendini gösterdi, Kovtun ailesi gibi dünya çapında da fark edilir olanlar da oldu.