Apple, Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıdı

Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Moskova'nın argümanlarını kabul eden Apple şirketinin 'Pogoda' (Hava) uygulamasındaki hatasını düzelterek Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak göstermeye başladığını açıkladı.

Apple Rusya Temsilcisi Darya Yermolina ile görüşen Piskarev, görüşmenin sonuçlarını Sputnik'e anlattı.

Apple'ın Rus tarafının argümanlarını kabul ettiğini ve 'Pogoda' isimli hava durumu uygulamasındaki hatasını düzelttiğini kaydeden Piskarev, "Çalışma aşamalı olarak ilerledi. Bugün tüm hataların giderildiğini bildirdiler. Artık Kırım Rusya toprağı olarak gösteriliyor" dedi.

Kırım İç Politika, Bilgi ve Haberleşme Bakanı Sergey Zryanov, Apple'ın Kırım'ın aidiyetiyle ilgili hataları düzeltmesini önemli bir atılım olarak niteledi.

Zryanov, "Bu, Kırım Cumhuriyeti'nin bilgi ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği önemli atılımlardan biri daha. Bugün uygulamaya girerek bizzat emin oldum ki, Apple haritalarında Kırım'ı değiştirdiler ve Ukrayna ile arasına sınır koydular. Bu bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

Zryanov, Kırım'ın yaptırım engellemelerine bakılmaksızın ve federal hükümetin kapsamlı desteğiyle geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.