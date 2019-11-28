Rus senatör: Ukrayna’nın Kuzey Akım-2 ile ilgili son umudu ABD’nin yaptırımları

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD’nindoğalgaz boru hattına yönelik olası yaptırımlarının Ukrayna’nın ‘son umudu’ olduğunu ifade etti.

Kiev’in boru hattının döşenmesine izin veren Danimarka hükümetinin kararını temyize götürmediğine dikkat çeken Puşkov, “Büyük bir olasılıkla Kiev’dekiler, Danimarkalıları ikna edemeyeceklerine karar verdi, zira gerçekçi argümanları yok. Şimdi ise Ukrayna’nın son umudu, ABD’nin projeye yönelik yaptırımları” ifadelerini paylaştı.

Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yelena Zerkal, Sputnik’e demecinde Kiev’in Kuzey Akım-2’nin hayata geçirilmesini engelleyebilecek olan Amerikan yaptırımlarına güvendiklerini söylemişti.

Kuzey Akım-2 projesi

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor. Proje için, boru hatlarının geçeceği Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile mutabakat sağlanmış durumda.

Kiev ise Rus gazının transitinden elde ettiği gelirleri kaybetme endişesiyle projeye aktif bir şekilde karşı çıkıyor. AB’ye kendi likit doğalgazını satmak isteyen ABD ise, projenin politik olduğunu iddia eden Polonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Kuzey Akım-2’ye karşı olumsuz tavır sergiliyor.

Aynı zamanda Almanya birçok kez bu boru hattını ticari bir proje olarak kabul ettiğini vurgulamıştı. Norveç ve Avusturya da projeyi destekleyen diğer iki ülke.