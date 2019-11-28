Putin: Hayatımı ve düşünce yapımı değiştiren spora ailem karşı çıkıyordu

Judoda siyah kuşak sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dövüş sanatlarıyla uğraşmasaydı bugün başka biri olacağını belirterek, antrenörüne bu spora son vermesini isteyen ailesini ikna ettiği için teşekkür etti. Rus lider, sporun hayatını ve bilincini değiştirdiğini kaydetti.

© Sputnik / Putin, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyeler verdi 'daki judo ve sambo antrenörü Anatoliy Rahlin hakkındaki bir belgesel için konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir noktada ailem sporla uğraşmama karşı çıkmaya başladı, çünkü dikkatimi okuldan uzaklaştıracağını düşünüyorlardı" dedi.

Putin, özellikle de Sovyet ordusu için özel olarak geliştirilen silahsız savunma sanatı samboya şüpheli yaklaştıklarını belirtti.

Ancak antrenör Rahlin, potansiyel gördüğü Putin’den kolayca vazgeçmedi ve Rus liderin St. Petersburg’daki evlerini ziyaret etti.

'Ailemi ikna etti'

Putin "Ailemle konuştu, onları sporun yalnızca eğitimim ve vücudum için değil, ayrıca hayatım için de faydalı olacağına ikna etti, onlar da onay verdi" dedi.

Rahlin’in mottosunun "Karakter varsa, sonuç da olur" sözü olduğunu ifade eden Putin, antrenörünün sınıfına elleri, vücutları titrese de sonuna kadar çabalamaya devam eden öğrencileri aldığını ifade etti.

Putin, "Onu severdim. Beni sokaktan uzaklaştırdı. Sporla ilgilenmem için bir şans vererek, bilincimi ve hayatımın önceliklerini çarpıcı şekilde değiştirdi. Bu anlamda kaderimi gerçekten etkiledi" dedi.

Putin, Rahlin’in sınıfında spora başladığında 11 yaşındaydı. 1973’te Lelingrad (günümüzde St. Petersburg) Sambo Şampiyonası’nı kazanan Putin, iki yıl sonra da kentin en iyi judocusu oldu. Rus lider istihbarat ve siyaset alanında bir kariyere sahip olsa da hayatı boyunca dövüş sanatları ile uğraşmaya devam etti.

© Sputnik / Dmitry Astakhov Anatoliy Rahlin - Vladimir Putin

2013 yılında 75 yaşında hayatını kaybeden Rahlin, 50 yıllık kariyeri boyunca 100’den fazla üst sınıf sporcuyu hazırladı.

Putin dün St. Petersburg’daki 50. yıldönümünü kutlayan eski judo kulübünü ziyaret etti ve sporculara madalyalar verdi. Putin, "Bu kulübün mezunları prestijli ödüller kazanıyor, buna Olimpiyat altın madalyaları da dahil. Ancak en önemlisi, Anatoliy Rahlin’in yaptığı gibi çocuklarla çalışmaya devam etmesi" dedi.