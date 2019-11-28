Zaharova: Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerginliğin azaltılması için adımlar atılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı’nın kapsadığı bölgede gerginliğin azaltılması için adımlar atıldığını ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, “Kuzeydoğuda (Suriye’nin) 22 Ekim tarihli Soçi mutabakatı doğrultusunda durumun istikrara kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Suriye-Türkiye sınırında düzenli olarak Rus-Türk ortak devriyesi yürütülüyor. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerginliğin azaltılması için adımlar atılıyor” dedi.

Fırat Nehri’nin doğusundaki durumun, terör hücrelerinin yeniden hareketlenmesiyle kayda değer ölçüde zorlaştığını belirten Zaharova, şöyle devam etti: “IŞİD’den ve teröristlerin Kürt gruplara saldırılarının artmasından bahsediyorum. ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemleri kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunmuyor. Yine petrol sahalarının olduğu yerde kalmaya karar verdiler, bu kez de amaç Suriye’nin milli servetini yağmalamak.”

Zaharova, Şam’ın kontrolünde olmayan bölgelerde hâlâ zorlu bir durum olduğunu,gerilimi azaltma bölgesinde yerel halkın teröristlerin keyfi eylemlerine karşı giderek daha sık gösteri yapmaya başladığını, ancak militanların her türlü protestoyu sert bir şekilde dağıttığını ifade etti.

Zaharova, “Görünüşe göre, İdlib’deki sorun, bölgedeki terör örgütleri hâlâ aktif olarak var olmaya devam ettikçe çözülmeyecek” dedi.

‘Soçi mutabakatını kapsayan bölgedeki durum her saat değişiyor’

Mariya Zaharova, Rusya ve Türkiye askerleri ile diplomatları arasında Soçi mutabakatının uygulanması için sürekli temas kurulduğunu, zira Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun neredeyse her saat değiştiğini ifade etti.

‘Sürekli temaslarla ortak sorunları çözüyoruz’

Temaslar sayesinde Suriye’deki ortak operasyonla ilgili ortaya çıkan sorunların giderildiğini belirten Zaharova, “Çözülmeyen bir sorun olduğunda kritik değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz, birbirimize anlatıyor, konuyu yönetim düzeyine taşıyoruz, bazı durumlarda da geniş kapsamlı istişareler yapılıyor. Türk meslektaşlarımızla bu konuda çok sıkı çalışıyoruz” dedi.