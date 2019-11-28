Zaharova: Bolivya'nın RT'nin yayınını durdurma kararı yeni siyasi çizginin sonucu

Bolivya'nın özel televizyon yayıncılığı operatörü Cotas'ın Russia Today'in (RT) ülkedeki İspanyolca yayınını durdurma kararı almasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın karardan endişe duyduğunu ve kararı ülkenin yeni siyasi çizgisinin bir sonucu olarak gördüğünü söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Latin Amerika'daki Rus medya kuruluşların durumunun kötüye gitmesinden endişeliyiz. Özellikle, bugün Bolivya'daki operatörün RT televizyonunun ülkedeki yayınını durdurma kararı aldığını öğrendik. Bunun RT'nin Ekvador'daki yayınının durdurulmasından sonra gerçekleşmesi kaygı verici. Bunun tesadüf olduğunu söylemenin anlamsız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Zaharova, tüm bunların zorlu bir durum teşkil ettiğini kaydetti. "Elbette bu, ilan edilen yeni siyasi çizginin bir sonucu, Bolivya hakkında konuşacak olursak, bundan şüphemiz yok. İki vakada da hiçbir neden öne sürülmedi" diye devam eden Zaharova, hiç kimsenin yayınlarla ilgili kararlarda yaşanan değişiklikler haricinde somut bulgular sunmadığının altını çizdi.

Alternatif bilgi kaynaklarından birine ayrımcılık uygulayarak bu bilgi kaynaklarını küresel çapta susturma girişiminin söz konusu olmamasını umduklarını söyleyen Zaharova, "Medya kuruluşlarının bu kadar değişken siyasi konjonktürün rehini olması elbette kabul edilemez" diye ekledi.

Bolivya'nın özel televizyon yayıncılığı operatörü Cotas, Russia Today'in (RT) ülkedeki İspanyolca yayınının durdurulacağını duyurmuştu.

RT'nin aktardığına göre, kanalın Bolivya’daki yayını 2 Aralık'tan itibaren durdurulacak.