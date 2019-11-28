Zaharova: WADA'nın Rusya'yla ilgili önerisi siyasi motifli

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Rusya'nın daha önce doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi gerektiğine dönük açıklamasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, WADA'nın tutumunun siyasi motifli olduğunu vurguladı.

Bu konunun siyasete alet edilmemesi gerektiğini düşündüklerini ancak ancak uzun yıllardır bunu gözlemlediklerini kaydeden, belirli çevrelerin, belirli bir lobinin her bahaneyi kullanarak Rusya'yı gerçek küresel spordan dışlamaya çalıştığını söyledi.

Her ülkede yaşanan ve her ülkenin mücadele ettiği, mücadele etmeye çalıştığı doping meselesinde sadece Rusya üzerine odaklanıldığına ancak diğer ülkelerdeki sorunların konuşulmadığına dikkat çeken Zaharova, bunun haksız rekabet olduğunu vurguladı.

WADA, Rusya'nın daha önce doping skandalına karıştığı gerekçesiyle 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarına katılmaması gerektiğini savunmuştu.

Doping Ajansı'nın bu önerisi kabul edilirse Rus sporcular yaklaşık 8 ay sonra düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışamayacak.

WADA bu konudaki nihai kararını ise 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak toplantı sonrası verecek.