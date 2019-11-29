Rus ordusu Topol balistik füzesini test etti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzenin eğitim amaçlı savaş başlığının Kazakistan’daki Sarı Şagan poligonundaki hedefi belirlenen hassasiyetle vurduğu belirtildi.

Topol (NATO isimlendirmesi SS-25 Sickle) üç aşamalı katı yakıtlı kıtalararası balistik füze RT-2PM’ye sahip stratejik mobil tabanlı komplekstir.

1993-2006 yılları arasında Plesetsk ve Svobodnıy (şimdi Vostochny) kozmodromlarından Topol füzeleri temelinde geliştirilen yedi adet Start-1 roketi fırlatıldı. Bunlardan altısı başarılı oldu.