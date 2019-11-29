Rusya: Şam ile Ankara arasında görüşme yapılmasını destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova’nın Şam ile Ankara arasında görüşme yapılmasını desteklediğini, bunun tarafların hazır olup olmadığına bağlı olduğunu ifade etti.

Ankara ile Şam arasındaki müzakere olasılığı ile ilgili konuşan Bogdanov, “Her zaman bundan yanayız, ancak bu bize değil, tarafların görüşme ve diyaloğa başlamaya hazır olup olmadığına bağlı” dedi.

Daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban, Suriye’nin kuzeyinde TSK’nın gerçekleştirdiği operasyonla ilgili duruma yönelik Şam ile Ankara arasında Soçi’de görüşme yapılabileceğini söylemişti.