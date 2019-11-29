Kremlin doğruladı: Putin ve Erdoğan, TürkAkım’ın açılışına katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılacağını doğruladı.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Putin ve Erdoğan son dönemde yaptıkları telefon görüşmesinde ocak ayı başında projeyi birlikte açmak istediklerine dair niyetlerini belirttiler” dedi.

Peskov, açılışın ocak ayına kadar, Türkiye topraklarındaki tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.