Rusya, kaçak fil avcılığıyla mücadele için Gabon’a silah hediye etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Afrika ülkesi Gabon’a kaçak avcılıkla mücadele ve filleri korumak için silah hediye etti. Bunun iki ülke arasındaki ilk silah sevkiyatı olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Gabon hükümetine, kaçak avcılık ve milli parkların korunmasında destek için hafif silahlar hediye edildiğini duyurdu.

Hangi silahların verildiği belirtilmeyen açıklamada, ülkenin ormanlarındaki fillerin nüfusunun korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Gabon’un başta orman filleri olmak üzere nadir hayvanların korunması için özel bir program uyguluyor. Fildişi satışlarından elde edilen para da bölgedeki suç örgütlerine gidiyor.

Rusya ile Gabon arasında ilk kez silah sevkiyatı gerçekleştiği belirtiliyor.

Gabon’un büyük kısmı ormanlarla kaplı ve Afrika’nın orman fillerinin neredeyse yüzde 60’sına sahip.