Azerbaycan: Rusya'dan silah almaya hazırız

Sputnik'e demeç veren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan'ın Rusya'dan silah almaya hazır olduğu mesajını verdi.

Abdullayeva, "Azerbaycan ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri arasında yakın askeri-siyasi ve askeri-teknik işbirliği kuruldu. Özellikle de, Rusya ile askeri-teknik alan da dahil çeşitli alanlarda kurulan işbirliğine dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 26 Ekim'de Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve 30 Ekim'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede 2020 yılında ülkelerimiz arasında gerçekleştirilmesi planlanan askeri işbirliği konularını ele aldığını anlatan Abdullayeva, "Gerektiğinde Azerbaycan, Rusya'dan yeni silah alabilir" diye vurguladı.

Ekim başında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısı kapsamında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşen Aliyev, "Askeri teknik işbirliği aktif olarak gelişiyor. Rus askeri teçhizatın alımıyla ilgili aramızda imzalanan sözleşmelerin, 3 milyonu hayata geçirilmiş olmak üzere 5 milyar dolar maliyetinde olmasına rağmen bugün bu yöndeki çalışmaları sürdürme kararı aldık. Söylediğim gibi bu yöndeki çalışmaları sürdürme niyetindeyiz" demişti.