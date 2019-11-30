Kırım Köprüsü'nün maskotu kedi Mostik için doğum günü partisi düzenlendi

Rusya ile Kırım'ı Kerç boğazı üzerinden birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nün maskotu kedi Mostik'in yaş günü kutlandı.
Mostik için açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde, demiryolu çalışanların kediyi kucağına aldığı ve başına parti şapkası takarak, renkli balonlarla kutlama yaptıkları görüldü.
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Так заработался, даже про День рождения забыл! А мои строители - нет. Поздравления на рабочем месте самые приятные :)
2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kullandığı kamyonun liderlik ettiği konvoyun açılış sürüşünden önce ilk denetimi, köprünün maskotu kedi Mostik yapmıştı.
Mostik'in sosyal medya hesabını 50 bin kişi takip ediyor.
Avrupa'nın en uzun köprüsü
Kırım Köprüsü, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Vasco da Gama Köprüsü'nü geride bırakarak Avrupa'nın en uzun köprüsü oldu.
Projenin inşasında 228 milyar ruble (3.7 milyar dolar) harcandı.
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