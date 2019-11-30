Rusya: Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda 12. ortak kara devriyesine başladı

Rusya ve Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında, iki ülke askerleri Suriye'nin kuzeydoğusunda 12. ortak kara devriyesine başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisi ve Türk askerlerin Kamışlı’nın ‘birkaç on kilometre kuzeyinde’ 12. ortak kara devriyesine başladığı açıklamasını yaptı.

22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamında, Suriye'nin kuzeydoğusunda, sınırın 10 kilometre güneyine kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyelerin yapılmasına karar verilmişti.

Soçi'de üstünde uzlaşılan mutabakata göre YPG’nin sınırın 30 kilometre güneyine çekilmesi gerekiyordu. Ortak devriyeler ile bunun gerçekleşip gerçekleşmediği de netleştirilmeye çalışılıyor. Ayrıca sınırın Suriye tarafındaki yerleşim yerlerindeki durum inceleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri açıklamalarında, 12. ortak kara devriyesi esnasında Rus savaş helikopterlerinin de konvoya havadan koruma sağladığını belirtti.