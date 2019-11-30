Google, Apple ve Samsung’dan Putin’e çağrı: Yasa tasarısını veto edin

Google, Apple ve Samsung gibi teknoloji şirketlerini temsil eden birlik, Rusya’da yerli bir yazılımın yüklü olmadığı akıllı telefonların satışının yasaklanmasını içeren yasa tasarısını veto etmesi için Rus lider Vladimir Putin’e çağrı yaptı.

Rusya’da satışa sunulan akıllı telefonlara yerel uygulamaların önceden yüklenmiş olmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısı, Rus parlamentosunun her iki kanadından da onay aldı. Bu, tasarının yasalaşması için sadece Devlet Başkanı Putin’in imzasını alması gerektiği anlamına geliyor.

Söz konusu yasa tasarısı, Rus teknoloji şirketleri Yandex, Mail.ru ve VK tarafından memnuniyetle karşılanmış olsa da yabancı şirketler tasarının kabul edilmemesi için lobi çalışmalarında bulundu.

Cihazlarına sadece kendi işletim sistemi olan iOS’u ve kendi uygulamalarını yükleyen Apple’ın yetkilileri, tasarının nihai olarak onaylanması halinde 3 milyar dolarlık Rus pazarını terk etmek zorunda kalacakları yönündeki endişelerini dile getirdi.

Google, Apple ve Samsung gibi şirketleri temsil eden birlikten Rusya lideri Putin’e gönderilen mektupta, ülkesinde satışa sunulan cihazlarda yerli işletim sistemlerinin yüklü olmasını zorunlu yapması muhtemel yasanın, sektörü olumsuz etkileyeceği savunuldu.

Söz konusu birliğin temsilcilerinden Anton Guskov Rus Kommersant gazetesine açıklamalarında, tasarının yasalaşması halinde büyük şirketlerin Rus pazarını resmen terk etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yasa tasarısının mimarı olan Rus milletvekilleri daha önce RT’ye verdikleri demeçlerde, yerli işletim sistemlerinin yüklü olmasının, cihazlara tüketicilerin erişimini kolaylaştıracağını, ayrıca Rus şirketlerin menfaatlerini koruyacağını söylemişlerdi.