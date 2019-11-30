Rus milletvekillerinden Kırım'ı Rus toprağı tanıyan Apple'a: Rusya’da çalışıyorsanız, Kırım’da nasıl çalışamazsınız?

Apple’ın Kırım’a ilişkin tartışmalı sınırları tanımlama politikasını gözden geçirme planıyla ilgili konuşan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Dmitriy Novikov, "Rusya’da çalışıyorsanız, Kırım’da nasıl çalışamazsınız? O halde, Rusya’da çalışmaktan tamamen vazgeçmek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Dmitriy Novikov, Apple’ın Kırım’a ilişkin tartışmalı sınırları tanımlama politikasını gözden geçirme planıyla ilgili açıklamasını yorumladı.

Apple şirketi, ‘Pogoda’ (Hava) uygulamasındaki hatasını düzelterek Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak göstermeye başladığını açıklamıştı.

Novikov, Apple şirketinin kararının iyi niyetle değil, ekonomik çıkarlarla açıklanabileceğini belirterek şunları söyledi: “Rusya’da çalışıyorsanız, Kırım’da nasıl çalışamazsınız? O halde, Rusya’da çalışmaktan tamamen vazgeçmek durumundasınız. Novosibirsk’te çalışıyoruz, Simferepol veya Sevastopol’da çalışmıyoruz şemaları komik görünüyor.”

Duma milletvekili Tatyana Alekseyeva da, Apple’ın kararının tamamen ticari yaklaşımdan kaynaklandığını belirtti.

Apple’ın de diğer büyük şirketler gibi adımlarını hesaplayarak attığını vurgulayan Alekseyeva konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:”Onlar, dünya toplumunun genel görüşünün ne yönde olduğunu, hatta Kırım’da yaşayan insanların görüşlerini dikkate alan gayri resmi çevrelerin olduğunu da görüyorlar.”