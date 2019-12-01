Roscosmos Soyuz-2 roketlerinin nihai montaj görüntülerini yayınladı

Ajansın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Soyuz-2 roketlerinin montajının son aşamasında çekilen fotoğraflara yer verildi.

Ракетно-космический центр #Прогресс — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. На сегодняшний день запущено более 1900 ракет, созданных здесь 🚀



📸 Фоторепортаж @gk_launch: финальная часть производства ракеты «Союз-2» — https://t.co/Oht7q6Gt8g pic.twitter.com/P587M9BdSL — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 30, 2019

​Görüntülerde Progress Roket Uzay Merkezi’nde çalışan uzmanları, roketin montajını sonlandırırken görülüyor.

Daha önce bildirildiği üzere Roscosmos, Progress MS yük taşıma araçlarının uzaya fırlatılması amacıyla 3 adet Soyuz-2.1a taşıyıcı füzenin yılsonuna kadar teslim edilmesi için sipariş vermişti.

Soyuz-2 roketlerini şu anda kullanılmakta olan Soyuz-FG roketlerinden farklı olan başlıca özelliği, Rusya’da üretilmiş olan sayısal kontrol sistemi ile donatılmış olmaları. Soyuz-FG roketlerindeyse Ukrayna yapımı analog kontrol sistemi bulunuyor.