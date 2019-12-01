Peskov: Paris’te Putin ile Zelenskiy muhakkak görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın başkenti Paris’teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında muhakkak bir görüşme olacağını ifade etti.

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova.Kremlin.Putin’ programında konuşan Peskov, Rusya ve Ukrayna liderlerinin Paris’te yapılacak Normandiya Dörtlüsü zirvesinde görüşmesinin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Peskov, “Öyle ya da böyle Putin ve Zelenskiy görüşecek. Maiyet ve formatın nasıl olacağı konusuna gelince bunlar muhtemelen görüşmeye daha yakın bir zamanda kararlaştırılacaktır” dedi.

Peskov, temasların gerçekleştirilmesiyle iki tarafın da ilgilendiğini ifade etti.

Peskov, Normandiya Dörtlüsü toplantısının çıkmaza sokmaktan ziyade Donbass’taki krizin çözümüne yardımcı olmasını umduklarını da ekledi.

Lavrov: İkili ilişkilerin yeniden başlatılmasında Ukrayna hazırsa biz de karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafı gerçekten ilgilenirse, Moskova ile Kiev arasındaki ikili ilişkilerin tam kapsamlı şekilde yeniden başlatılmasına hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov, “Bu bize bağlı bir konu değil. Zira ikili ilişkileri kesen, ulaşımı durduran taraf biz değildik. Ukrana tarafı, Kiev’deki uzmanların dediği gibi ilişkilerin yeniden başlatılmasıyla ilgileniyorsa, bizim de karşılık vereceğimizi düşünüyorum” dedi.

Uşakov: Çalışma programına bağlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov da ikilinin Paris’te görüşmesine dair bir niyet olduğunu, her şeyin Normandiya Dörtlüsü’nün çalışma programına bağlı olduğunu ifade etti.