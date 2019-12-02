Rus senatörden İngiltere ana muhalefet lideri Corbyn’in NATO-Rusya açıklamasına yorum

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Russia Today’e (RT) demecinde İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’da reform sağlama ve İttifak ile Rusya arasındaki ihtilafa son verme çabalarını desteklediği yönündeki açıklamasını yorumladı.

Kosaçev, “Bana göre bu açıklama İngiltere'deki seçim kampanyasının bir parçası. Erken seçimler yapılacak ve partilerden her biri, seçmenleri etkileyebilecek bir takım konuları bulmanın peşinde. Ancak Rusya konusu İngiltere’de 180 derece döndürülebilecek ve Rusya ile ilişkilerin düzelmesi çağrıları sayesinde puan toplayacak kadar olgunlaştıysa, bu Britanya toplumunun sağlığına kavuşmaya başladığının bir emaresi” diye konuştu.

Corbyn’in yanılmayıp ‘duyguları doğru yakalayabiliyorsa’ bunun ‘ilgi çekici bir eğilim’ olduğunu ifade eden Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak şimdilik bunun anlamını abartmaya kalkışmazdım. Bu açıklama Rusya’ya, Fransa’ya, NATO’ya değil, tamamen iç tüketime yönelik ve bu tartışmaların sonucu, ay sonunda yapılacak İngiltere seçimlerinin sonuçları kadar öngörülemez.”

İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn daha önce NATO ile Rusya arasındaki ihtilaf geriliminin düşürülmesi gerektiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu yöndeki çabalarını desteklediğini belirtmişti.