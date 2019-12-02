Kırım rekor sayıda turisti ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, yarımadanın Sovyet sonrası dönemde rekor seviyede turist sayısına ulaştığını, yarımadayı kışın başlangıcına kadar 7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini ifade etti.

Rus basınına konuşan Georgiy Muradov, "Bu yıl 7 milyon turisti aştık. Kırım, Rusya’nın turizm ve tatil bakımından Krasnodar’dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci yeri" dedi.

Muradov, yaptırımlara rağmen yarımadanın, ABD’li ve Avrupalılar da dahil olmak üzere, yabancı turistler arasında giderek daha popüler hale geldiğini söyledi.

Daha önce Kırım’a bu yıl 7 buçuk milyon turistin beklediği belirtilmişti. Bazı tahminlere göre, 2020’de yarımadadaki turist sayısı 8 milyonu aşacak.