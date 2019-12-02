Rusya kruz füzelerine karşı yeni radar sahası kuracak

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın sınırları etrafında fırlatılan kruz füzelerinin ve bölgede uçan hava araçlarının tespit edilmesini sağlayacak kapsamlı bir radar sahası kuracaklarını açıkladı.

Radar sahasının füze saldırısı önleme sistemi sahasına benzer nitelikte olacağını kaydeden bakanlık, yeni sistemin ilkinin 1 Aralık'ta devreye giren 'Konteyner' tipi ufuk ötesi santrallere sahip olacağını belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre yeni radar sahası, Rusya'nın batı ve güney sınırlarına 2 bin kilometre mesafedeki binden fazla hava aracını, kruz füzesi fırlatmalarını veya hipersonik araçların çalışmasını izleme kabiliyetine sahip. Bu özellik, Rusya'daki tesislere yönelik olası saldırının püskürtülmesi için Rus güçlerine zaman kazandıracak.

'Bir sonraki sistem Artkik'i kapsayacak'



Bu arada 'Konteyner' sisteminin baş tasarımcısı Mihail Petrov, bir sonraki 'Konteyner' sisteminin Rusya'nın Arktik bölgelerini kapsayacağını vurguladı.

Petrov'a göre Konteyner' istasyonlarının çalışması, iyonosferden yansıyan radyo sinyallerinin alınmasına dayanıyor ve sistem, 3 bin kilometreden uzak mesafedeki F-35'ler de dahil görünmez hava araçlarını tespit ve takip edebiliyor.

Şu anda Rusya'da füze saldırısı önleme sisteminin bulunduğu kapsamlı bir radar sahası faal durumda. 'Voronej' tipi radar sisteminin bulunduğu radar sahası, Rusya topraklarına fırlatılan balistik füzeleri tespit ediyor.