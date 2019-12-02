Putin: Rusya Donanması, Suriye'de terörle mücadele sırasında yüksek askeri potansiyelini kanıtladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Donanması'nın Suriye'de yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sırasında yüksek askeri potansiyelini bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Soçi'de 14.'sü düzenlenen ulusal savunma konulu toplantıda konuşan Vladimir Putin, "Rusya Donanması, Suriye'de terörle mücadelede yüksek askeri potansiyelini kanıtladı. Donanma güçlerinin uyumuna, operasyona katılanların, yönetim kademesinin, askeri denizcilerin ve pilotların profesyonelliğine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Rus gemi grubunun sürekli olarak Doğu Akdeniz'de Suriye kıyılarında bulunduğunu ve Tartus limanında Rus deniz üssünün bulunduğunu anımsatan Rus lider, "Donanma gemileri, Güney Çin Denizi'nde korsanlıkla mücadele de dahil olmak üzere Kuzey Buz Denizi, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'taki görevleri başarıyla yerine getiriyor. Rus denizciler, Aden Körfezi, Malakka Boğazı ve Singapur Boğazı'nda da önemli işler yapıyor. Toplam 111 sefer düzenlenirken bunlara 70 gemi, 27 takviye gemisi ve 15 çok amaçlı denizaltı katıldı" ifadelerini kullandı.

'Tsirkon tipi hipersonik füzeleri kullanabilen gemiler donanmaya dahil edilmeli'

Donanmanın askeri kabiliyetlerini önümüzdeki yıllarda aktif şekilde geliştirme talimatı veren Putin, bunun büyük oranda 'Tsirkon' tipi hipersonik füzeleri kullanabilen firkateyn ve denizaltıların Rusya Donanması'na dahil edilmesine bağlı olduğunun altını çizdi.

Rus lider, donanmanın hipersonik silahlarla donatılmasının stratejik istikrarı korumak için son derece önemli olacağını vurguladı.