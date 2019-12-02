'Kremlin Ukrayna ile Kırım konusunun herhangi bir formatta görüşülmesinin mümkün olmadığı kanısında’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin Ukrayna ile Kırım konusunun herhangi bir formatta görüşülmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Fransız Le Monde gazetesine demecinde ABD’nin Rusya ile ilişkileri ve Avrupa’daki nüfuzu sayesinde Ukrayna ile ilgili müzakere sürecine yardım edebileceği yönündeki açıklaması üzerine Peskov, Paris’teki görüşmede Kırım konusunun gündeme getirilmesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Zelenskiy’in ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesinde Kırım’ın statüsünü gündeme getirmesi halinde Rus tarafının tepkisinin ne olacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu konuda Kremlin’in herhangi bir tepkisi olamaz. Kırım konusunun da herhangi bir şekilde görüşülmesi mümkün değil. Bu birçok kez çeşitli düzeylerde ifade edildi. Dolayısıyla bu konunun hangi formatta gündeme getirileceği fark etmez” diye konuştu.

Peskov’a, Rusya lideri Vladimir Putin’in, Zelenskiy’in kendisiyle yüz yüze görüşmede Kırım’ın aidiyeti konusunu gündeme getirirse ne yapacağı da soruldu.

Kremlin Sözcüsü, bu soruya yanıtında Putin’in ‘şüphesiz ilgili tüm sorulara geniş ve kararlı yanıtlar vereceğini’ belirtti.

Ukrayna ile ilgili çözümlerin arandığı Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla gerçekleşen ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatındaki görüşmeler 2014’ten bu yana devam ediyor. O zamanlar Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderleri, 1944’te Müttefik kuvvetlerinin Normandiya’ya yaptığı çıkarmanın 70. Yıldönümü dolayısıyla bir araya gelmiş ve ilk kez Donbass krizinin çözümünü ele almıştı. O zamandan bu yana 4 ülke liderinin ve dışişleri bakanının arasında birçok üst düzey telefon görüşmesi ve toplantı yapıldı.