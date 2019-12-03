Peskov: FBI'ın Rus telefon uygulamalarına ilişkin açıklaması haksız rekabetin bir tezahürü

FBI Direktör Yardımcısı Jill Tyson'ın Rus yapımı FaceApp da dahil olmak üzere Rusya'da üretilen her akıllı telefon uygulamasının 'potansiyel casusluk tehdidi oluşturduğu' iddiasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tyson'ın ifadelerini haksız rekabetin bir tezahürü olarak niteledi.

Peskov, "Tyson'ın açıklamasında serbest rekabet kapsamında diğer benzer ürünlerden ileride olan ve üçüncü taraf uygulama pazarları da dahil olmak üzere ilgili pazarlarda oldukça hızlı bir şekilde kendine yer edinen bazı Rus programlarından bahsedildi. FBI'nın bu tür kararlarıyla rekabete son verilebilir mi? Sanmıyorum, rekabet gücü yüksek ürünler her şeye rağmen rağbet görecek" dedi.

FBI Müdür Yardımcısı Jill Tyson, senatör Charles Schumer'in kendisine sorduğu soru üzerine pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Rusya yapımı fotoğraf yaşlandırma uygulaması FaceApp da dahil olmak üzere Rusya'da üretilen akıllı telefon uygulamalarının 'potansiyel karşı-casusluk tehdidi oluşturduğunu' ileri sürmüştü.

Senatör Schumer, Temmuz ayında FBI'a yönelik hazırladığı soru önergesinde milyonlarca ABD'li tarafından da kullanılan FaceApp'e yüklenen bilgilerin Rusya hükümetine veya hükümete bağlı kurumlara teslim edilip edilmediğinin araştırılmasını istemişti. Schumer ayrıca, FBI tarafından verilecek cevabın 'aile ve arkadaşlarla paylaşılacak bir uyarı' niteliğinde olacağını belirtmişti.

Rus Wireless Lab tarafından geliştirilen FaceApp kurucusu Yaroslav Goncharov da, program verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığını vurgulamıştı.