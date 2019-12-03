Putin: NATO’nun eskimiş düşünce basmakalıpları hızla değişen dünyada işbirliği aracı olamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının ihtiyaçlarına ilişkin bir toplantıda “Son yıllarda İttifak’ın eskimiş düşünce basmakalıpları hızla, net biçimde değişen modern dünya koşullarında etkili çözüm arayışı ve kabulü için iyi bir araç görevi göremiyor” dedi.

‘NATO’nun Rusya sınırlarına yakınlaşması güvenliğimiz için tehdit’

Daha önce birçok kez NATO ile işbirliğine hazır olduklarını belirten Putin, “Terörle mücadele, yerel silahlı krizler, kitle imha silahlarının kontrolsüz yayılması tehlikesi gibi gerçek tehditlerle mücadele için hazır olduğumuzu söyledik” açıklamasını yaptı.

NATO’nun Rusya sınırlarına yakınlaşmasının güvenlikleri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Putin, 3-4 Aralık’ta kuruluşunun 70. yıldönümü anısına Londra’da bir NATO zirvesi gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

İttifak’ın Sovyetler Birliği’yle mücadele için kurulduğunu hatırlatan Putin, “Bilindiği gibi artık Sovyetler Birliği yok, NATO’nun kuruluşuna cevaben oluşturulan Varşova Paktı, Varşova Anlaşması da yok. Ancak NATO varlığını sürdürmekle kalmayıp genişliyor da. Kuruluşu sırasında 12 ülke varken, artık 29 ülke var. İttifak ülkelerinin askeri harcamaları da küresel askeri harcamaların yüzde 70’ini oluşturuyor” dedi.