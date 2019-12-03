Malezya Kralı’ndan boşanan Rus güzel, oğlunun hayatı konusunda endişeli

Eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed’le boşanmalarından sonra çocuğun kimden olduğu polemiklerinin ardından, Rus güzel Oksana Voyevodina, kimliği belirsiz bir kadından oğlunun tehlikede olduğuna dair mesajlar almaya başladı.

Voyevodina’nın avukatı İvan Melnikov’un Rus basınına aktardığı bilgilere göre, kimliği belirsiz bu kadın bir ses kaydında Voyevodina’nın bir arkadaşına, Rus güzelin eski Kral’la olan hukuk mücadelesinin oğlunun hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Melnikov, “Polisten bu bilginin yanı sıra reşit olmayan bir kişiye karşı suç işleme olasılığını incelemesini istiyoruz” dedi.

Voyevodina, daha sonra RT’ye yaptığı açıklamada da şimdi oğluyla birlikte saklanmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

1 Temmuz'da boşandıkları ortaya çıkan Voyevodina ile evliliğin ardından 2018 yılının sonlarında tahtından feragat eden eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed arasında ‘çocuğun kimden olduğu' polemiği başlamıştı.

Voyevodina'nın avukatı Yevgeniy Tarlo da müvekkilinin kocasını aldattığına ve çocuğun babasına dair iddiaları 'külliyen yalan ve kirli imalar' olarak nitelemişti.