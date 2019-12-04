FSB, Hizb-ut Tahrir'in dokuz üyesini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), Moskova ve Çelyabinsk’te Hizb-ut Tahrir el-İslami örgütünün ikisi lider, dokuz üyesini yakaladığı bildirildi.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, yakalanan zanlıların Rusya mı yoksa Orta Asya devletlerinin vatandaşları mı olduklarının araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, zanlıların yabancı odakların talimatları doğrultusunda “Mevcut iktidarı zorla devirmeyi amaçlayan terör örgütünün ideolojisini Rusya’da yaydıkları” belirtildi.

Açıklamada ayrıca, zanlıların Müslüman vatandaşlar ve ülkede çalışmak amacıyla bulunan yabancı işçiler arasında örgütlenme çalışmaları yürütükleri belirtildi.

1953 yılında kurulan Hizb-ut Tahrir örgütünün amacının, Müslüman olmayan hükümetleri ortadan kaldırılıp tüm dünyada bir halifelik ilan ederek, şeriat yönetimini hâkim kılmak olduğu belirtiliyor.