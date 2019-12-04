Rusya’da bir kutup ayısının üzerine sprey boyayla T-34 yazıldı: Bilim insanları endişeli

Rusya’da bir ayının üzerine siyah sprey boyayla, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi güçlerine karşı zaferinde büyük rol oynayan T-34 tankının ismi yazıldı. Durum avlanmasına engel olacağından dolayı uzmanları endişelendirdi.

Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’ndeki Çukotka’da çekildiği tahmin edilen bir videoda bir ayının üzerine spreyle Sovyet tankı T-34’ün isminin yazıldığı görüldü. Durum kutup ayısının kamufle olup avlanmasına engel olacağından endişe yarattı.

Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’nın (WWF) Çutkotka bölgesi biriminde çalışan Sergey Kavrıy, sosyal medyada yayınladığı videoda “Çukotka’da çekildiği yazılıyor. Birileri kutup ayısının üzerinde T-34 yazmış. Çok aptalca. Hayvan kamufle olamayıp açlıktan ölebilir” ifadelerini kullandı.

'Şakacılar tarafından yazılmış olabilir'

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’nden Kıdemli Araştırmacı Anatoliy Koçnev, bilim insanlarının videonun nerede çekildiğini araştırdığını ve yazının ‘şakacılar’ tarafından yazılmış olabileceğini söyledi.

Koçnev, “Konuyla ilgili Bilimler Akademisi Ekonomi ve Evrim Sorunları Enstitüsü yetkilisinin ve Çukotka’daki Wrangel adası doğal koruma alanının dikkatini çektim. Belki orada çekilmiş olabilir” dedi.

Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе https://t.co/RLO1JfQEtt pic.twitter.com/COIaK2LzDe — РИА Новости (@rianru) December 2, 2019

​'Üzerindeki boya silinene kadar avlanması zor olacak'

Ayının üzerindeki boyanın sıradan bir boyaysa kısa sürede silineceğini belirten Koçnev, “60’lı yıllarda Wrangel Adası’nda bilim insanları kutup ayılarına boya ile işaret koydular. Ayılar buz eriyip yüzdüğünde boyalar siliniyordu. Ancak ilk başta boya çıkana kadar ayı için avlanmak zor olacak” ifadelerini kullandı.

Koçnev, bu durumun ayılara yönelik yaklaşım ve saygıyla ilgili bir mesele olduğunu ekledi: “Video ilk olarak Çukçili bir avcı tarafından paylaşıldı. Çukçiler kutup ayısı avlamak istiyor, ancak buna karşı çıkılıyor. Ancak avcılar, ayının üzerine bunu yazanlardan daha saygılı.”

Yerel ajans: Bilim insanları araştırma amaçlı yazdı

Diğer yandan, Moskova’nın 2 bin kilometre kuzeyindeki Yamal-Nenetsk bölgesinde yayınlanan Severpress ajansı da yazının, Arktika bölgesindeki Novaya Zemlya’daki bilim insanlarının bir araştırması için yazıldığını aktardı.

Haberde, Moskova’dan bir ekibin çöplüğü karıştıran bir ayıyı incelemek için bölgeye gittiğini ve çöplüğe geri dönüp dönmeyeceğini görmek amacıyla üzerine işaret koyduğu kaydedildi.

Moskova’daki Ekoloji ve Evrim Enstitüsü’nden Kıdemli Araştırmacı İlya Mordvintsev’in kaynak gösterildiği habere göre, bilim insanları ayıyı uyuşturduktan sonra güvenli bir mesafede üzerine işaret koydu. Kullandıkları boya da iki haftada silinebiliyor.

Küresel ısınmadan etkilenen Kutup ayıları Rusya’nın kuzey bölgelerine sık sık geliyor ve bölgedeki çöplüklerde yiyecek arıyor.

Novaya Zemlya’da şubatta 52 ayı yerleşim birimlerine gelmiş ve yetkilileri harekete geçirmişti.