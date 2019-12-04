PISA testinde Moskova ilk üçte

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Twitter hesabından kentteki okulların dünyanın en iyileri arasında ilk üçte yer aldığını duyurdu.

Sobyanin, “PISA 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi düzeyini ölçen uluslararası bir inceleme. Geçen yılın sonuçları açıklandı. Moskovalı öğrencilerin sıralamadaki yeri yükseldi: Okumada dünyada üçüncü, matematikte beşinci, fen bilimlerinde altıncı sıradalar” ifadelerini kullandı.

Есть такое исследование - PISA. Это международный тест на грамотность 15-летних учеников. Сейчас подвели итоги прошлого года. Московские школьники поднялись в рейтинге: на третье место в мире по чтению, на пятое - по математике и шестое - по естественным наукам. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 3, 2019

​PISA testi, 80’den fazla ülkede yapıldı ve Moskova’dan 151 öğrenci testte yer aldı.

2016’da yapılan bir önceki testle kıyasla Moskovalı öğrenciler her alanda daha iyi sonuçlar elde etti.

Sonuçlardan dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Sobyanin, durumu ‘büyük başarı’ olarak nitelendirdi.

Sobyanin’e göre, sonuçlar Moskova’daki eğitimin iyi yönde geliştiğini gösteriyor.