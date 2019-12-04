Rusya: ABD, Rus yetkililerin vizelerini vermeyip etkinliklere katılmalarını engelliyor

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin ülkeyi ziyaret edecek Rus yetkililere vize vermediğini ve Rus yetkililerin önemli etkinliklere katılmalarını engellediğini açıkladı.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, Rus yetkililerin ülkeye girişlerini sürekli olarak engelleyerek, önemli görüşme etkinliklerine katılmalarına izin vermiyor.

Durumun ‘vize savaşı’ olarak nitelendirildiği açıklamada, “Yakın zaman önce Rusya Federal Hazinesi heyeti Washington’da dün yapılan uluslararası bir hesap denetme yönetimi konferansı için vize alamadı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Yurtdışındaki Yurttaş İşleri Dairesi Müdürü Oleg Malginov’un New York’a gitmesi engellendi. Malginov’un 28-29 Kasım’da Gençlik Forumu’na katılması gerekiyordu” ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili bir yanıt gelmedi. Ancak daha önce 2017’de Moskova’daki personel sayısının azaltılmasından dolayı gecikme yaşandığı açıklaması yapılmıştı.

‘Endişe verici’

Rusya Büyükelçiliği ise bu gibi bahanelerle büyükelçiliğin doğru çalışmasının kontrol edilmemesinden endişe duyduklarını belirterek, “ABD yetkililerinin bu tür eylemleri iki ülke arasındaki halihazırda zorlu olan ilişkilerin daha da kötüleşmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Washington’ın iki Rus diplomatik mülkünü iade etmemesinin ardından Rusya, ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 455'e düşürülmesini talep etmişti. Bu sayı, ABD'nin 35 diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Rusya'nın ABD'de kalan diplomatlarının sayısına eşit.