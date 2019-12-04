Lazer ve oksijen: Jinekolojik hastalıkları ‘yakmak’ için yeni bir yöntem bulundu

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları, tıp uzmanları ile kombine ışınım ve floresan yardımıyla lökoplaki tedavisinde kullanılabilecek bir yöntem geliştirdi.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları, tıp uzmanları ile kombine ışınım ve floresan yardımıyla lökoplaki tedavisinde kullanılabilecek bir yöntem geliştirdi.

Çalışmanın sonuçları 'Photodiagnosis and Photodynamic Therapy' dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları floresan teşhisi ve fotodinamik terapi metodlarını kullandı. Bir gazlı bez ışığa duyarlı bir madde (fotosensitif) bir çözelti ile ıslatılıp 2-3 saat neoplazmaya (olağandışı büyüyen dokuya) uygulanıyor.

Patolojik hücreler, bu tür maddeleri sağlıklı olanlara kıyasla çok daha fazla miktarda toplayabiliyor. Etkilenen bölge LED’lerden yayılan yumuşak kırmızı bir ışık ve kısa, güçlü ışık atımlarından oluşan kombine ışınımın etkisine maruz bırakılıyor.

Fotosensitizer (ışığa duyarlılaştırıcı) ışınımı emiyor ve organizmanın dokularındaki moleküler oksijeni aktifleştiriyor. Oksijen patolojik dokulardaki hücreleri yıkıp bağışıklık sisteminin aktif hale getirilmesi için uygun koşulları oluşturuyor.

Fotosensitizer uyarıldığında meydana gelen ışıma spestroskopik yöntemler kullanılarak kaydediliyor ve etkilenen dokuyu kesin olarak belirlemeyi sağlıyor.

MEPhI’den Viktor Loşenov, “Fotodinamik terapi sözkonusu hastalığın tedavisinde organ koruyucu bir yöntem ve etkinliğini kanıtlamış durumda. 700’den fazla hastada olumlu sonuçlar verdi” dedi.

Loşenov, sonuçların, bu tür teknolojilerin lökoplaki tedavisininde büyük bir potansiyel sunduğu çıkarımına götürdüğünü ifade etti.

Bilim insanları şimdi de lazer ışınlarına kesintisiz maruziyetin etkinliğini değerlendirmek için en uygun teknolojinin oluşturulması için metodlarını geliştirmeye devam ediyor.