Peskov: NATO'nun bütçeyi artırma planı, İttifak'ın politikasıyla ilgili endişelerimizi doğruluyor

NATO'nun savunma harcamalarını artırma planlarına değinen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun İttifak'ın genişlemeci ve Rusya'yı dizginleme amacı güden bir politika izlediğini bir kere daha kanıtladığını vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO liderleri zirvesi devam ederken Kremlin'den İttifak'ın savunma bütçesini artırma planlarına ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'yla ilişki kurulması gerektiğine dair NATO'dan son derece pragmatik açıklamalara rağmen İttifak'ın ülkemize karşı dizginleyici ve genişlemeci faaliyet yürüttüğünü görüyoruz. Bunun endişe yaratmaması mümkün değil ve bütçenin artırılmasına ilişkin kararlar endişelerimizi bir kez daha doğruluyor" dedi.

'Silahlanma yarışına girmeyeceğiz'

Peskov, Rusya'nın NATO'nun savunma harcamalarını artırmasına cevap verip vermeyeceği sorusu karşısında ise şu yanıtı verdi: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin silahlanma yarışına girmeyeceğini ve Moskova'nun bu konuda farklı bir yoldan ilerlediğini birçok kez söyledi. Güvenliğimiz ve stratejik güvenliğe ilişkin paritemiz, önümüzdeki yıllar için garanti altına alınmış durumda. Rusya, bu yoldan ilerlemeye devam ediyor".

NATO General Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO bütçesinin 2024'e kadar 400 milyar dolara çıkacağını söylemişti.

'Yeni nükleer anlaşmada Avrupa da olmalı'

Bu arada Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya ile ABD arasında yapılacak yeni nükleer silah kontrol anlaşmasına Avrupa ülkelerinin de dahil edilmesi önerisini destekledi.

Peskov, "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) enkazından söz edecek olursak, yalnızca Çin'in katılımının konuşulması doğru olmaz. Öncelikle, topraklarında kısa ve orta menzilli füzeler konuşlu olan Batı Avrupa ülkelerini konuşmalıyız. Bu bağlamda, dün bu konuya değinen Macron'un açıklamasını daha etkileyici bulduk" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni anlaşma konusunda daha önce söylediği şeyleri tekrarlandığını ve Çin'in de anlaşmanın tarafı olması gerektiğini kaydettiğini anımsatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çin, böyle bir anlaşmada yer almak istemediğini açıkladı. Moskova, Pekin'in tutumunu anlıyor. Yeni anlaşma gerekli zira eskisi maalesef ve bizim inisiyatifimiz dışında sona erdi. Bu, stratejik güvenlik açısından önemli bir konu."

Macron daha öncede de Avrupa’da yeni güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Rusya ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu defalarca dile getirmişti.