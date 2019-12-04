Putin: Rusya, uzayın militarize edilmesine karşı

Rusya’nın uzayın militarize edilmesine karşı olduğunu kaydeden Devlet Başkanı Vladimir Putin, ancak mevcut koşullarda uzay birliğinin güçlendirilmesine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Savunma konulu toplantıda konuşan Putin, “Rusya her zaman tutarlı olarak uzayın militarize edilmemesine karşıydı ve karşı olamaya devam ediyor. Aynı zamanda son gelişmeler, uzay birliğimizi ve genel olarak füze-uzay sektörümüzü güçlendirme konusuna özel ilgi göstermemizi talep ediyor” dedi.

ABD’nin uzayı, savaş alanı olarak gördüğünü kaydeden Rus lider, “Dünyanın önde gelen ülkeleri aktif olarak, askeri ve çifte amaçlı modern uzay sistemlerini geliştiriyor, teknik özelliklerini artırıyor ve geliştiriyor. ABD askeri yöneticileri uzayı açık açık savaş alanı olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin uzayda askeri operasyonlar planladığını söyleyen Putin, “ABD, bu alandaki stratejik üstünlüğünü korumak için hızlandırılmış bir şekilde uzay güçlerini oluşturuyor. Bu güçler, operasyonlara hazırlık çalışmalarını yapıyor” diye ekledi.