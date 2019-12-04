Putin Bulgaristan'ı Türk Akım'ı sabote etmekle suçladı

Sırbistanlı mevkidaşı Aleksandr Vucic ile ortak basın toplantısında konuşan Putin, Bulgaristan’ın defalarca Rusya’dan Türkiye üzerinden doğalgazla temin etmeyi talep etmesine rağmen Türk Akım kapsamında topraklarında yapılan çalışmaları bilinçli olarak geciktirdiğini söyledi.

Rus lider, “Bunu açık açık söylemek istiyorum. Bulgaristan yönetimi, Güney Akım’ı bozduktan sonra Türk Akım’ın ne olursa olsun hayata geçirilmesi talebiyle birçok kez bize başvurdu. Ama burada da muhtemelen dış baskı yüzünden çalışmaları yavaşlattılar. Bu projenin Bulgaristan topraklarında nasıl devam edeceğine bakacağız. Bulgaristan yönetimi istemiyorsa, Avrupa’nın güneyindeki projemizi hayata geçirmek için farklı yollar bulacağız” ifadelerini kullandı.