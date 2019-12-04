Rusya'dan, ABD’li senatörlerin Türkiye’ye yaptırım uygulama tehditleri hakkında yorum

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı İlyas Umahanov, ABD’li senatörlerin S-400’lerden dolayı yaptırım uygulama önerisinin Ankara’ya açık bir şekilde yapılan baskı olduğunu, Türkiye’nin bu adımı analiz edip tehditlere karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı, Sputnik’e demecinde Cumhuriyetçi Partiliile Demokrat Partili’in Rusya'danfüze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısını içeren mektubu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya gönderdiği haberi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Umahanov, söz konusu mektubun Moskova ve Ankara arasındaki işbirliğini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, “Bunun Pompeo'nun izlemesi gerektiği bir zorunluluk olmamasına rağmen bu tür çıkışlardan sonra belki de bizim Ankara ile işbirliğimiz hakkında konuşmamalıyız. Kongre’nin bu kadar açık bir şekilde sadece Pompeo’ya değil, aslında dolaylı olarak Türkiye’ye de baskı yaptığı ortamda asıl Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın hem askeri-teknik alanda, hem de ‘Astana süreci’ çerçevesinde, ikili formatta varılan anlaşmalar bağlamında üstlenmiş olduğu tüm taahhütleri yerine getirdiğine dikkat çeken Umahanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz taahhütlerimizi yerine getiriyoruz, Türkiye de füze savunma sistemlerinin teslimi ile ilgili taahhütlerini yerine getiriyor. Amerikalılar ise eskisi gibi ABD’de alınan her kararın tüm diğerleri için yasa olması gerektiğini düşünerek züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranıyorlar. Böyle bir şey elbette ki olmayacak”.