Putin, siber savaş sistemlerini iyileştirme çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın siber savaş sistemlerini daha da iyi duruma getirmesi gerektiğini belirterek, savunma sanayi şirketlerinin son yıllarda 20 model geliştirdiğini söyledi.

Rus Donanması’nın geliştirilmesi toplantısında konuşan Putin, “Son yıllarda savunma sanayi şirketleri, siber savaş birliklerinin karşılaştıkları tüm görevleri başarıyla çözebilmelerini sağlayan ve özellikleri bakımından yabancı benzerlerinden üstün olan 20’den fazla elektronik harp ekipmanı geliştirdi” dedi.

Siber savaş sistemlerinin yanı sıra bilgi yönetimi sistemlerinin de iyileştirilmesi gerektiğini belirten Putin, “Siber savaş sistemleri ekipmanlarının tatbikatlarda ve savaş şartlarındaki kullanımı sırasında kazanılan deneyimin maksimum seviyede göz önünde bulundurulması önemlidir. Bunlar Suriye’deki operasyonlar sırasında aktif olarak kullanıldı” ifadelerini kullandı.

Geçen ay yayınlanan 'NATO'nun Yeterlik Alanlarının Belirlenmesi' başlıklı raporda ‘Rusya’nın çevrelenmesi’ için üretilebilecek politikalara geniş bir yer ayrılmış, Rusya’nın ‘doğu kanadındaki’ tesirinin sınırlandırılması adına NATO’nun yapabileceklerine ilişkin tavsiyeler verilmişti.

Raporda, NATO’nun, Rusya da dahil hibrid tehdit gelmesinin muhtemel olduğu ülkelere karşı, buna direnebilecek toplumlar oluşturması gerektiği yönünde bir tavsiye yer almış, bunun için de NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerle, Avrupa Komisyonu’yla, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yakın dirsek temasında olunması gerektiği değerlendirmesine yer verilmişti.