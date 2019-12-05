Rusya'dan misilleme: Bulgar diplomat sınır dışı edildi

Bulgaristan hükümetinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevlendirilen yeni askeri ataşeye vize vermemesine Moskova'dan yanıt geldi.

Bulgaristan'ın ekimde bir Rus diplomatı sınır dışı ettiğini anımsatan Rus Dışişleri, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatı sınır dışı ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bilgi, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin'e iletildi" dendi.

Bulgaristan, ekim ayında casusluk şüphesiyle bir Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve Rusya'nın yeni askeri ataşesine de vize vermemişti.

NATO ve AB üyesi olmasına rağmen Rusya'yla yakın kültürel ve tarihi bağlarını koruyan Bulgaristan, geçen sene İngiltere'de yaşanan Skripal vakasının ardından bir dizi Avrupa ülkesinin 'Rus diplomatları sınır dışı etme furyasına' katılmamıştı.