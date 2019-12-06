Rusya, İran nükleer anlaşmasının bozulabileceği uyarısında bulundu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran nükleer anlaşması etrafında dönen yıkıcı süreçlerin geri dönüşü olmayan bir hal almaya başladığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugünkü basın toplantısında İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin yorumda bulundu.

Ryabkov, “Sorunlar çözümlenmiyor, birikiyor ve sonuç olarak İran’ın yükümlülüklerini azaltma yönündeki eylemlerinin değil, anlaşmaya imza atan ülkelerin bu anlaşmanın uygulanabilirliğini sağlama açısından boş durması geri dönüşü olmayan bir hali ortaya çıkarabilir” dedi.

'Treni kaçırma' riskinin giderek yükseldiğini kaydeden Ryabkov, “Burada tek bir gram abartı yok, yaşananlardan dolayı duyduğumuz endişe çok ciddi” diye ekledi.