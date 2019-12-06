Rus Dışişleri, ABD'yi İran nükleer anlaşmasını sabote etmekle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'nın nükleer programına ilişkin anlaşmanın uygulanması kapsamında yürütülen Ortak Komisyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndaki (JCPOA) denge tesisinin önündeki tek engelin ABD'nin Tahran'a yönelik yıkıcı eylemleri olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “JCPOA’daki denge tesisinin önündeki tek engel, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla onaylanan ‘nükleer anlaşmanın’ kendi kısmını yerine getirmeyi tek taraflı olarak reddeden ve diğer taraflarca uygulamasını engelleyen ABD’nin İran karşıtı yıkıcı eylemleridir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplantıya katılan Rusya, İngiltere, Almanya, İran, Çin ve Fransa’nın JCPOA’ya güçlü bağlılıklarını yineledikleri ve tüm tarafların anlaşma şartlarına uyması gerektiği konusunda anlaştıkları belirtildi.

Tahran yönetimi, daha önce Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle zenginleştirilmiş uranyum seviyesi ve ağır su stokunu artırma gibi adımlar atmıştı.

İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya yönelik adımlarını söz konusu anlaşmanın 36'ncı maddesinde yer alan, yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olmasına dayandırıyor.