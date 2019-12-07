Rusya ile Ukrayna arasındaki doğalgaz görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğalgaz görüşmelerinin yoğun olarak sürdüğünü ve şu anda şirketler düzeyinde devam ettiğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğalgaz görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya’nın tartışmalı sorunların çözümünden yana olduğunu belirten Novak, “Bugün, görüşmeler kurumsal düzeyde yoğun olarak devam ediyor. Elbette, mevcut sorunlara gerekli tüm çözümleri bulmaya kararlıyız” dedi.

Görüşmelere Gazprom, Naftogaz ve Ukrayna doğalgaz taşıma sistemi operatörünün katıldığını kaydeden Novak, “Öncelikle devam eden davaların çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Gündemdeki kilit nokta bu konudur. Ayrıca, gaz transitinin diğer hatlarla rekabet edebileceği şartların yaratılması gerekiyor.Bu durumda transit korunmuş olacak ve Ukrayna’nın gaz taşıma sistemini kullanma fırsatı bulmuş olacağız” ifadelerini kullandı.