Rusya, Erdoğan'ı Zafer Günü'nün 75. yıl dönümü için resmen davet etti

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, elçiliğin 9 Mayıs 2020'de Büyük Zafer'in 75. yılında Kızıl Meydan'da yapılacak görkemli geçit töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetiye gönderdiğini söyledi.

Kasimova, "Türkiye Cumhurbaşkanı adına düzenlenen davetiye usulüne uygun olarak iletildi. Kararı bekliyoruz, Türk tarafından henüz bir onay gelmedi" dedi.

Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına bugüne dek hiçbir Türk lider katılmadı. Erdoğan, daveti kabul etmesi halinde Nazilere karşı kazanılan zafer için Kızıl Meydan'da düzenlenen kutlamalara katılan ilk Türk lider olacak.

Rusya, Erdoğan'ı 2015 yılında Zafer Günü'nün 70. yıl dönümü kutlamalarına davet etmiş ancak Erdoğan törene katılmamıştı. Türkiye'yi dönemin Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım temsil etmişti.

Rusya, önümüzdeki yıl yapılacak kutlamalara ABD Başkanı Donald Trump'ı da davet etmiş, Trump, geçit törenine katılmayı değerlendirdiğini söylemişti