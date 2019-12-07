Rusya, Libya'da BM himayesinde müzakere süreci başlatılmasını istiyor

Libya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Huveyj ile görüşen Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Libya'da en kısa sürede BM himayesinde bir müzakere süreci başlatılmasından yana olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Abdulhadi Huveyj ile bir görüşme yaptı.

Libya'daki son durumun ele alındığı görüşmede Bogdanov, terör ve aşırıcılıkla mücadele de dahil ülkede acil çözüm bekleyen sorunları etkili biçimde çözebilecek hükümet makamlarının kurulması amacıyla en kısa sürede BM himayesinde özel müzakere süreci başlatılması gerektiğini vurguladı.