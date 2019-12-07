Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun Soçi’de yaptıkları ve beş buçuk saatten fazla süren görüşme sona erdi.

Rusya liderive Belarus mevkidaşı’nun Soçi’de yaptıkları ve beş buçuk saatten fazla süren görüşme sona erdi.

Liderler görüşmeye yerel saatle 15.25’te başlamıştı. Açılış konuşmasının ardından görüşme, basına kapalı olarak deva etmişti. Görüşmelere iki liderin yanı sıra iki ülkenin başbakanları (Dmitriy Medvedev, Sergey Rumas) ve diğer hükümet temsilcileri katılmıştı.

Putin ayrıca Rusya ve Belarus’un Birlik Devleti Anlaşması'nın 20. Yıldönümü dolayısıyla müzakerecileri özel yemeğe davet etti.

Beklendiği üzere taraflar, Rusya ve Belarus başbakanlarının eylül ayında Birlik Devleti Anlaşması'nı uygulamak için ortak eylem programını imzalamasının ardından yol haritasının üzerinde görüşmeye devam ediyor. Ele alındığı tahmin edilen diğer konular ise iki ülke arasındaki yatırım projeleri ve gaz.

Vladimir Putin met with Alexander Lukashenko in Sochi on the eve of the Union State Treaty's 20th anniversary https://t.co/Anqr7lf7a8 pic.twitter.com/hYQSm8pjkC — President of Russia (@KremlinRussia_E) December 7, 2019

Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin: Rusya ve Belarus, petrol ve gaz konularında daha da yakınlaştı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, basın mensuplarına Soçi’de iki ülke liderinin gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili bilgi aktardı.

Oreşkin, “Bugün yoğun bir gündü. Verimli bir çalışma yaptık. Birçok alanda, tarım, iletişim, gümrük, petrol piyasası düzenlemeleri konusunda gerçekten de ciddi bir ilerleme sağlandı, hatta petrol ve gaz konularında da tarafların pozisyonları birbirlerine yakınlaşmış oldu” diye konuştu.

Oreşkin ayrıca iki liderin bir sonraki görüşmeyi 20 Aralık’ta St. Petersburg’da yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.