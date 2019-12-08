Putin-Lukaşenko görüşmesinde elektrik kesildi

Rusya lideri Vladimir Putin ve Belarus mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun Soçi’de yaptıkları görüşme sırasında birden kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Belarus mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun Soçi’de yaptıkları görüşme sırasında birden kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

İki liderin açılış konuşmasından sonra yaşanan bir saniyelik elektrik kesintisi, karşılıklı şakalaşmalara yol açtı.

Putin şakacı bir ifadeyle binadaki elektriğin tükendiğini söyledi.

Lukaşenko ise olayda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un parmağı olduğu şeklinde karşılık verdi: “Tüm bunları Dima (Dmitriy) Peskov yapıyor, biliyorum.”

Karşılıklı gülüşmelerden sonra heyetler müzakerelere devam etti.

На переговорах Путина и Лукашенко в зале на секунду выключился свет.



«Это все Дима Песков», - пошутил президент Белоруссии pic.twitter.com/bExltzRDOK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 7, 2019

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