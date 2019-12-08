Rus siyasetçiden ABD’nin Kuzey Akım 2’ye ilişkin yaptırımlarına tepki

Sputnik’e konuşan Dmitriy Novikov, “ABD’liler küstahça çıkarlarını zorluyorlar, diğer yandan bu yapılan, yaptırım politikalarında ‘yeni teller’ bulma girişimidir” dedi.

Yaptırımların boru hattının tamamlanması önünde ciddi engeller teşkil edebileceğini, ancak bu engellerin aşılabileceğini vurgulayan Novikov, “Hem Rus tarafı hem de ortaklarımız gaz boru hattının inşasıyla ilgililer. Boru hattı tesadüfen ortaya çıkmadı, tesadüfen inşa edilmiyor. Boru hattı Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamak için gereklidir” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında boru döşeyen gemiler ve bu gemilerle bağlantılı şirket yöneticilerine karşı yaptırım uygulanması ABD’nin 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na dahil edilmişti. Yaptırımlar söz konusu kişilere vize verilmemesi ve ABD’deki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.