MİG yeni yüksek hızlı askeri İHA'ları geliştiriyor

Rus askeri uçak üreticisi MİG, şirket bünyesinde MİG-35 avcı uçakları ve diğer uçaklarla birlikte çalışabilecek yüksek hızlı askeri insansız hava araçlarının (İHA) geliştirildiğini açıkladı.

Bugün kuruluşunun 80. yıldönümünü kutlayan MİG şirketinin basın dairesinden yapılan açıklamada, şirket bünyesinde MİG-35 avcı uçakları ve diğer uçaklarla aynı sistem içinde çalışabilecek yüksek hızlı askeri İHA'ların geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "MİG şirketi, yüksek hızlı insansız hava araçları bazında hava sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Geliştirilen hava araçları örneklerinin yüksek muharebe potansiyeline sahip olacağı ve hem MİG-35 uçakları, hem de diğer hava araçları ile aynı sistem içinde kullanılacağı öngörülüyor” ifadelerine yer verildi.

'Uçakların dünyada benzeri yok'

Şirketin 'amiral gemisi’ ürünü olan yeni MİG-35 uçağının Army-2018 forumunda imzalanan kontrat kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı için üretildiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Birkaç MİG-35 uçağı işveren tarafından değerlendiriliyor. Bunun dışında şirket, bugün Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından kullanılan ve her türlü hava koşullarında çalışan MİG-31 önleme avcı uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu uçakların dünyada benzerleri bulunmuyor.”