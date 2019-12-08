Putin’den Lukaşenko’ya kutlama telgrafı

Rusya lideri Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya Rusya ve Belarus’un imzaladığı Birlik Devleti Anlaşması'nın 20. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama telgrafı yolladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya Rusya ve Belarus’un imzaladığı Birlik Devleti Anlaşması'nın 20. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama telgrafı yolladı.

Putin, “Bu son derece önemli anlaşmanın imzalanması ile ilgili tarihi karar, asırlık kardeşlik dostluğu geleneklerini, kültürel ve manevi yakınlığı temel alan Rus-Belarus ilişkilerini güçlendirmeye yönelik karşılıklı gayeyi yansıtmış oldu” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus vatandaşlarına ‘ikamet yeri seçiminde, istihdamda, sağlık ve sosyal yardım alanlarında eşit olanaklar’ sağlandığı vurgulanan mesajda, ayrıca Birlik Devleti çerçevesinde biriken deneyimin Avrasya Ekonomik Birliği’nin daha geniş formatında kullanıldığı ifade edildi.

Putin ve Lukaşenko'nun Soçi’de dün yaptıkları ve beş buçuk saatten fazla süren görüşmede tarım, iletişim, gümrük, petrol piyasası düzenlemeleri gibi konularda ciddi ilerlemenin sağlandığı belirtilmişti.