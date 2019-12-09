Rus askerleri ilk kez 'IŞİD’in başkentine' girdi

Daha önce Suriye'nin Rakka vilayeti sınırları içinde bulunan Rusya ordusu, şimdi de vilayetin aynı isimli ve geçmişte IŞİD’in ‘başkenti’ olan merkezine ilk kez giriş yaptı.

Rus askerleri, geçmişte IŞİD’in ‘başkenti’ olan Rakka kentine ilk kez girdi. Rus güçleri kentte halka 2 bin adet gıda paketi dağıttı. İhtiyaç sahiplerine yardım için bölgeye doktorlar da getirildi.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden subay Vladimir Varnavskiy, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında kentin altyapı sistemlerinin tamamen zarar gördüğünü söyledi.

Varnavskiy, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılan hava ve topçu saldırılarında binlerce sivil öldü. Kentte şimdiye kadar yıkıntıların kaldırılmasına, patlayıcıların temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış değil. İçme suyu, tıbbi malzeme ve gıda sıkıntısı mevcut” dedi.

IŞİD, 2013 baharında Rakka’yı ele geçirmiş, kentte yaşayan en az 250 bin kişi kaçmıştı. Bir yıl sonra da kent, örgütün ‘kalesi olmuştu.’

ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) yürüttüğü aylar süren operasyon neticesinde Ekim 2017’de teröristlerden kurtarılmıştı.

Bombardımanlar sırasında kentin altyapısı neredeyse tamamen imha edilmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı koalisyonun eylemlerini soykırım olarak nitelendirmişti.

Daha önce Rakka vilayetinde bulunan Rus güçleri bölgede kısa süre önce insani yardım dağıtmış, devriye görevi gerçekleştirmişti.