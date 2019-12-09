St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Türkiye’de temsilcilik açacak

Gazetecilere konuşan Nikolay Kropaçev, St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nin yurtdışında temsilciliklerinin açılmasına yönelik aktif çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Daha önce ABD’nin New York kentinde temsilcilik açtıklarını belirten Kropaçev, planları arasında Türkiye’nin de olduğunu ifade etti.

Kropaçev, “Almanya, İtalya, Suriye, Afganistan ve Baltık ülkelerinde de temsilcilik açma planımız var. Net anlaşmalar var. Yalnızca gidip temsilcilik açmak için vakit gerek, sözgelimi Türkiye’de” dedi.

Çin’de de çalışmaların sürdüğünü belirten Kropaçev, gelecek yıl ilk öğrencileri kabul etmeyi planladıklarını kaydetti.

ABD’nin New York kentindeki Bard College’da üniversitenin bir temsilciliği ve Rusça test merkezi açıldı. Temsilcilik iki ülke arasındaki eğitim alanındaki etkileşimin artması, araştırma projelerinin desteklenmesi, uzman toplantılarının yürütülmesi, yaz okullarının düzenlenmesi, ünlü bilim insanları tarafından açık derslerin verilmesi gibi faaliyetlerle ilgilenecek.